



ننشر خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة تحديث شهر ديسمبر 2020 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن.. وطريقة تقديم الشكوى





ترتفع عمليات البحث بين مستفيدين معاش تكافل وكرامة خلال الساعات الماضية حول رابط الاستعلام عن اهلية المعاش الخاص بشهر ديسمبر 2020 وكذلك كيفية تقديم الشكاوى الخاصة بالاستحقاق على المعاش بشكل الكترونى كما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعى من أجل خدمة أسرع لكل المواطنين وتوفير الوقت والموجود عليهم وحمايتهم من خطر الاصابة فى حالة الازدحام لقدر الله .





رابط استعلام تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2020

قامت وزارة التضامن الاجتماعية المصرية منذ فترة بالاطلاق برنامج تكافلى تحت أسم تكافل وكرامة من أجل خدمة المواطنين فى كل المحافظات المصرية ورفع الاعباء المالية عنهم ويعتبر من أقوى البرامج التضامنية التى أطلاقتها الحكومة المصرية منذ فترة حيث يعتمد بشكل كبير على منظومة دفع الكترونية وتقديم وشكوى حيث تقوم الوزارة بالاصدار بطاقات سحب الالكترونية (ميزة) لكل المستفيدين ويتم تنزيل المعاشات وفقا لكل شخص علي وحالته المخصص من قبل الوزارة.





الاستعلام وتقديم شكاوى تكافل وكرامة 2020

ويستطيع كل مستفيد من مستفدين معاشات تكافل وكرامة من الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 من خلال الرابط المرفق أجنا وذلك بعد كتابة رقمه القومى والضغط على كلمة الاستعلامة وفى حالة رغبته فى تقديم شكوى يقوم المواطن بالدخول الى أيقونة تقديم شكوى وكتابة الرقم القومى وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف والعنوان وبعدها يكتب الشكوى فى المكان المخصص لها وبعد ذلك يقوم بالارسال الشكوى الى الوزارة بشكل مباشر وينتظر اتصال المختصيين بعد مراجعة شكوته من أجل حل الامر بشكل سريع.



