ننشر خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة تحديث شهر ديسمبر 2020 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن.. وطريقة تقديم الشكوى

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:56 م
تكافل وكرامة 2020
تكافل وكرامة 2020
Advertisements

ننشر خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة تحديث شهر ديسمبر 2020 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن.. وطريقة تقديم الشكوى

ترتفع عمليات البحث بين مستفيدين معاش تكافل وكرامة خلال الساعات الماضية حول رابط الاستعلام عن اهلية المعاش الخاص بشهر ديسمبر 2020 وكذلك كيفية تقديم الشكاوى الخاصة بالاستحقاق على المعاش بشكل الكترونى كما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعى من أجل خدمة أسرع لكل المواطنين وتوفير الوقت والموجود عليهم وحمايتهم من خطر الاصابة فى حالة الازدحام لقدر الله .

رابط استعلام تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2020
قامت وزارة التضامن الاجتماعية المصرية منذ فترة بالاطلاق برنامج تكافلى تحت أسم تكافل وكرامة من أجل خدمة المواطنين فى كل المحافظات المصرية ورفع الاعباء المالية عنهم ويعتبر من أقوى البرامج التضامنية التى أطلاقتها الحكومة المصرية منذ فترة حيث يعتمد بشكل كبير على منظومة دفع الكترونية وتقديم وشكوى حيث تقوم الوزارة بالاصدار بطاقات سحب الالكترونية (ميزة) لكل المستفيدين ويتم تنزيل المعاشات وفقا لكل شخص علي وحالته المخصص من قبل الوزارة.

الاستعلام وتقديم شكاوى تكافل وكرامة 2020
ويستطيع كل مستفيد من مستفدين معاشات تكافل وكرامة من الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 من خلال الرابط المرفق أجنا وذلك بعد كتابة رقمه القومى والضغط على كلمة الاستعلامة وفى حالة رغبته فى تقديم شكوى يقوم المواطن بالدخول الى أيقونة تقديم شكوى وكتابة الرقم القومى وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف والعنوان وبعدها يكتب الشكوى فى المكان المخصص لها وبعد ذلك يقوم بالارسال الشكوى الى الوزارة بشكل مباشر وينتظر اتصال المختصيين بعد مراجعة شكوته من أجل حل الامر بشكل سريع.

ننشر خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة تحديث شهر ديسمبر 2020 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن.. وطريقة تقديم الشكوى

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة 2020 تكافل وكرامة 2020 تكافل وكرامة تقديم الشكاوى

أخبار تهمك

أيمن يونس يكشف مصير بن شرقي وساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ ساعة الا ربع

ليفربول يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ أقل من ساعة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

موعد قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والفرق المتأهلة

منذ حوالي 4 ساعات

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر للمقاصة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الزمالك يزاحم الأهلي لخطف صفقته المنتظرة

منذ ساعة و نصف

وكيل أعمال رمضان صبحي السابق يسخر من بيراميدز

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عقبة تمنع الأهلي من ضم نجم الدوري السعودي

منذ حوالي 4 ساعات

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يطلب صفقتين سوبر في الأهلي

منذ 34 دقيقة

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر وزارة التضامن

ننشر رابط التسجيل فى تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع moss.gov.eg وزارة التضامن الاجتماعية

بالرقم القومي | ننشر خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي

معاش تكافل وكرامة 2020 | (Here) رابط الاستعلام عن اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2020 بالرقم القومي .. طريقة تقديم شكوى معاش تكافل

(من هنا) رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2020 بالرقم القومي.. طريقة تقديم شكوى معاش تكافل عبر tk.moss.gov.eg

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

موسيماني يطلب صفقتين سوبر في الأهلي

12:59 م

الزمالك يزاحم الأهلي لخطف صفقته المنتظرة

12:01 م

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

12:10 ص

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

08:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان