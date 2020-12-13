معرفة فاتورة التليفون الارضي 2020 عبر رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات بكود المحافظة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:54 م
التليفون الارضي
التليفون الارضي
Advertisements

معرفة فاتورة التليفون الارضي 2020 عبر رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات بكود المحافظة 

معرفة فاتورة التليفون الارضي | باعتبار ان الهواتف الارضية من اكثر الاشياء التي يهتم بها المواطنين في جمهورية مصر العربية والتي تكون سبب اساسي في تشغيل النت التي اصبح لا غني عنة في حياتنا اليومية ولذلك اصبح البحث من قبل المواطنين متزايد ليتمكنوا من معرفة تلك الطريقة التي يتم خلالها معرفة قيمة الفاتورة المستحقة للهواتف الارضية لتمكن من سدادها قبل ان يتم انقطاع الحرارة بشكل كامل عن الهواتف الارضية والتي تكون سبب بالتالي في انقطاع الانترنت عن الخدمة ولذلك سوف نتناول في مقالنا اليوم تلك الكيفية التي يتم خلالها التعرف على قيمة الفاتورة المستحقة.

معرفة قيمة فاتورة التليفون الارضي
ليتمكن المواطنين من التعرف على قيمة الفاتورة المستحقة فور ان يتم اصدارها من قبل الشركة المصرية للاتصالات والتي تكون على مدار اربع مرات طوال العام والتي من المحدد أن تكون في الشهر القادم يناير 2021 يقوموا بأتباع بعض من الخطوات وهي:-

- في البداية يتم الدخول على الموقع الالكتروني بالشركة المصرية للاتصالات.
- ومن ثم يتم اختيار خدمة فواتير الهواتف الارضية.
- ويتم ادخال كود المحافظة ورقم الهاتف.
- ومن ثم يتم الضغط على عرض الفواتير المستحقة.

طرق اخري للاستعلام عن قيمة الفاتورة
لقد أوضحت شركة الاتصالات المصرية أنه كذلك يمكن أن يتم الاستعلام عن قيمة الفاتورة المستحقة من خلال القيام بالاتصال برقم 140 ليتم الرد على كافة الاستفسارات بشكل سهل وسريع، ومن المعروف أن بعد أن تنتهي فترة السماح المحددة لسداد قيمة الفاتورة فيتم انقطاع الحراراة عن الهاتف الارضي لحين القيام بسداد قيمة الفاتورة المستحق.

معرفة فاتورة التليفون الارضي 2020 عبر رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات بكود المحافظة 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فاتورة التليفون الارضي 2020 المصرية للاتصالات التليفون الارضي

أخبار تهمك

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ يوم

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يزاحم الأهلي لخطف صفقته المنتظرة

منذ ساعة و نصف

عقبة تمنع الأهلي من ضم نجم الدوري السعودي

منذ حوالي 4 ساعات

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

أيمن يونس يكشف مصير بن شرقي وساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 12 ساعة

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يطلب صفقتين سوبر في الأهلي

منذ 34 دقيقة

ليفربول يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ أقل من ساعة

موعد قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والفرق المتأهلة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر للمقاصة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

وكيل أعمال رمضان صبحي السابق يسخر من بيراميدز

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

استخدم هذا الرابط لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى لشهر يناير 2020 برقم تليفونك عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات (we/وي) billing.te.eg وخطوات وطرق سداد الفاتورة أونلاين

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي وطرق سدادها أون لاين عبر موقع شركة المصرية للاتصالات Telecom Egypt | تعرف على مدة الإنتهاء

فاتورة التليفون الارضي متاحة الآن للاستعلام عبر لينك موقع المصرية للاتصالات We من هنا.. ننشر طرق الدفع إلكترونيا

Landline phone | فاتورة التليفون الارضي يناير 2020 عبر رابط المصرية للاتصالات We.. تعرف على طرق الدفع

استعلم الآن عن فاتورة التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم الهاتف فقط من المصرية للاتصالات Telecom Egypt

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

موسيماني يطلب صفقتين سوبر في الأهلي

12:59 م

الزمالك يزاحم الأهلي لخطف صفقته المنتظرة

12:01 م

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

12:10 ص

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

08:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان