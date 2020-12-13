ميركل: من الضروري اتخاذ إجراءات جديدة لكبح تفشي كورونا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:24 م
ميركل
ميركل
وكالات
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قال المستارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، إنه من الضروري اتخاذ إجراءات جديدة لكبح تفشي فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إنه من المقرر أن تناقش المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تشديد قيود الإغلاق مع الولايات الألمانية مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا ووسط الدعوات المتزايدة للتحرك.

 

ويذكر أن ألمانيا في حالة إغلاق جزئي منذ ستة أسابيع، مع إغلاق الحانات والمطاعم لكن المتاجر والمدارس مفتوحة. وفرضت بعض المناطق بالفعل إجراءات أكثر صرامة. وقال الأشخاص، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن المناقشات يوم الأحد ستشمل ما إذا كان ينبغي إغلاق المتاجر قبل عطلة عيد الميلاد وتوقيت مثل هذه الخطوة.

 

وقد صرح وزير الاقتصاد بيتر ألتماير لصحيفة RND، بأن وحدات العناية المركزة بالمستشفيات بدأت في التوسع إلى أقصى حدودها وأن ألمانيا لا يمكنها الانتظار حتى بعد عيد الميلاد لتتفاعل. وقال "علينا توضيح كيف ستستمر الأمور الآن.. وإلا فإن الوباء سيخرج عن السيطرة تمامًا."

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