قتلى بانفجار شرق العاصمة الأفغانية كابول

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:40 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
Advertisements

قتل شخصان على الأقل وأصيب اثنين آخرين، اليوم الأحد، إثر وقوع انفجار في العاصمة الأفغانية كابول، وفقًا لقناة طلوع الأفغانية.

 

وقال المتحدث باسم الشرطة الأفغانية، فردوس فارمارز: "الانفجار وقع الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي بالقرب من فندق باروان في مدينة كابول، عقب انفجار عبوة ناسفة مغناطسية كانت مثبتة بسيارة تويتا لاند كروزر".

 

ولم تعلن بعد أي جماعة بما في ذلك طالبان مسؤوليتها عن الانفجار.

 

وجاء الانفجار بعد يوم من مقتل شخص على الأقل وإصابة 4 بعد ضرب عدة صواريخ لمناطق مختلفة من العاصمة كابول في وقت مبكر من صباح السبت، بحسب ما ذكرته وزارة الداخلية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كابول انفجار أفغانستان

أخبار تهمك

عقبة تمنع الأهلي من ضم نجم الدوري السعودي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 14 ساعة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ يوم

موعد قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والفرق المتأهلة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر للمقاصة

منذ نصف ساعة

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

وكيل أعمال رمضان صبحي السابق يسخر من بيراميدز

منذ ساعة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 3 ساعات

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

أيمن يونس يكشف مصير بن شرقي وساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

موسيماني يطلب ضم صفقتين من العيار الثقيل في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 11 ساعة

فرج عامر يكشف تفاصيل لقاء ميدو مع محمود الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير استهدف لجنة الانتخابات بكابول

50 جريحا بانفجار ضخم في الحي الدبلوماسي بكابول

مقتل شخص وإصابة أكثر من 100 بانفجار قوي في كابول

جرحى بانفجار في العاصمة الأفغانية كابول

إصابة 20 شخصاً بانفجار خلال حفل زفاف في كابول

انفجار قرب السفارة الأمريكية بأفغانستان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 ص

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

12:10 ص

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

08:30 ص

وكيل أعمال رمضان صبحي السابق يسخر من بيراميدز

11:00 ص

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

01:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر