قتلى بانفجار شرق العاصمة الأفغانية كابول

قتل شخصان على الأقل وأصيب اثنين آخرين، اليوم الأحد، إثر وقوع انفجار في العاصمة الأفغانية كابول، وفقًا لقناة طلوع الأفغانية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الأفغانية، فردوس فارمارز: "الانفجار وقع الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي بالقرب من فندق باروان في مدينة كابول، عقب انفجار عبوة ناسفة مغناطسية كانت مثبتة بسيارة تويتا لاند كروزر".

ولم تعلن بعد أي جماعة بما في ذلك طالبان مسؤوليتها عن الانفجار.

وجاء الانفجار بعد يوم من مقتل شخص على الأقل وإصابة 4 بعد ضرب عدة صواريخ لمناطق مختلفة من العاصمة كابول في وقت مبكر من صباح السبت، بحسب ما ذكرته وزارة الداخلية.