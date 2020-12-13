مدينة أهالينا.. أحد المشروعات التي تنقذ العشوائيات

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بعد توجيهات أجهزة محافظة القاهرة، بنقل 500 أسرة من سكان عزبة الهجانة شرق مدينة نصر، إلى مدينة أهالينا، تكثر التساؤلات عن هذا المشروع الذي ينقذ العشوائيات.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مشروع أهالينا الذي ينقذ العشوائيات.



نقل سكان العشوائيات

نقلت أجهزة محافظة القاهرة 500 أسرة من سكان عزبة الهجانة شرق مدينة نصر، إلي مدينة أهالينا، والتي تقع منازلهم بمسار محور الوفاء والأمل أسفل خطوط الضغط العالي، ليتسلموا وحدات سكنية مجهزة ومؤثثة بالكامل.



وتم نقل الأسر من منطقة عزبة الهجانة وجارى الاستكمال لتنفيذ المحور ولتسكينهم فى مدينة أهالينا بواسطة اتوبيسات توفرها المحافظة لنقل الأهالي وتسكينهم.



وأشاد الأهالي بجهود الدولة في توفيرشقق كاملة التشطيبات والأثاث والأجهزة الكهربائية وكافة احتياجاتهم بمدينة أهالينا المنفذة بشكل حضاري لائق في فترة زمنية وجيزة وجاري استكمال باقي الأسر.



مدينة أهالينا

وأقيم مشروع أهالينا على مساحة 11 فدانا في حي السلام أول، يتكون من 25 عمارة سكنية كل عمارة 12 دور، يحتوى الدور على 4 وحدات سكنية بمساحة 90 مترا، 196 وحدة سكنية مع تركيب مصعد كهربائي لكل عمارة، وجرى تخصيص 32 وحدة سكانية من إجمالي الوحدات لذوي القدرات الخاصة.



كما جرى تنفيذ شبكة كهرباء وتركيب 1021 عدد كهرباء للوحدات السكنية والإدارية، وشبكة تغذية للمياه، وخزان سعة 1100 متر مكعب لخدمة المشروع، وشبكتي صرف صحي وأمطار، وتأمين المشروع بشبكة تامين اطفائى لجميع العمارات السكنية والمباني الإدارية والخدمية.



ويتضمن مدرسة لتعليم الأساسي، مركز طبي متكامل لخدمات الرعاية الصحية، ومسجد يسعى 500 مصلى، وإنشاء 18 مشغلا لتوفير فرص العمل لسيدات ورجال المشروع.



مشروع أهالينا 2

بينما يعتبر مشروع أهالينا 2، بمدينة السلام، أحد المشروعات السكنية الجديدة التي تقام لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة.



ويضم المشروع الذي يُقام على مساحة 15 فدانًا 36 عمارة (1400 وحدة سكنية) منهم 12 عمارة عبارة عن أرضي و9 طوابق، و24 عمارة أخرى مكونة من أرضى و12 طابقا.