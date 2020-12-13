بالرقم القومي.. استعلم عن منحة العمالة غير المنتظمة 2020 عبر موقع وزارة القوى العاملة





منحة العمالة غير المنتظمة، ننشر لكم تفاصيل الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي عبر وزارة القوي العاملة لكل مواطن انطبقت عليه شروط واحكام والمعايير المطلوبة.





الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

منحة العمالة غير المنتظمة عبارة عن بعض من الدعومات المالية المقدمة من قبل وزارة القوي العاملة التي تبلغ قيمتها الى 1500 جنيه، ويتم صرف قيمة تلك المستحقات لمدة ثلاثة اشهر حتي شهر فبراير المقبل.





كشفت القوي العاملة على انتهائها من ايداع مستحقات المواطنين في منحة العمالة غير المنتظمة وذلك عقب انتهاء اعمال فرز المستحقات عقب وصول اعداد المستفيدين إلى 2 مليون مواطن مصري، على أن تباشر القوي العاملة اعمال صرف المبالغ المالية الخاصة بقيمة هذا الدعم اعتباراً من صباح الأحد الماضي ولمدة عشرة ايام من خلال مكاتب البريد المصرية، على ان يتم تفعيل موقع وزارة القوي العاملة لاجراء استعلام عن قيمة هذا الدعم الكترونية برقم القومي.





ننشر لكم خطوات الاستعلام عن منحة الـ500 العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020، فقد قامت وزارة القوى العاملة بتوفير تسجيل جميع البيانات للمواطنين التي يريدون الرغبة في الحصول على منحة الـ500، وخاصة الفئات الأكثر ضررا من انتشار فيروس كورونا المستجد لعام 2020.

خطوات الإستعلام عن منحة الـ500 جنيه دفعة الرابعة العمالة غير النتظمة أكدت وزارة القوى العاملة أنه تم ارسال رساله عبر الهاتف المحمول لجميع المستحقين بالدعم قبل الموعد الرسمي للصرف، وعلى المواطنين القيام بالاستعلام إذا كان يستحقون هذا الصرف أو لا من خلال اتباع بعض الخطوات التالية

- يفضل أن يقوم المواطن المستفيد بالدخول عبر الموقع الخاص والرسمي في وزارة القوى العاملة (اضغط هنا). - يتم كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم موجود في البطاقة الشخصية. - وأيضًا يتم كتابة رقم التحقيق . - تتيح لك الآن أن تقوم بالنقر على كلمة الاستعلام. - سوف يتم الانتقال إلى الصفحة الثانية. - وسوف تظهر أمامك كافة المعلومات التي تريدها عن منحة العمالة الغير منتظمة.



