أستراليا تودع عام 2020 بالحرائق والفيضانات

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:03 ص
فيضانات - أرشيفية
فيضانات - أرشيفية
وكالات
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حثت السلطات الأسترالية، الناس على تحصين منازلهم بأكياس من الرمل، وذلك بعد أيام من حرائق الغابات في البلاد.

 

وقررت السلطات الأسترالية، اليوم الأحد، الشواطئ، وطالبت السكان بالاستعدداد للفيضانات على الساحل الشرقي للبلاد، وفقًا لروسيا اليوم.

 

وقد أصدر مكتب الأرصاد الجوية، مع هطول أمطار بلغ ارتفاعها 475 مليمترا، تحذيرا من الطقس السيء، بالمنطقة الحدودية بين ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، وهي منطقة مكتظة بالسكان تشمل مدينة برزبين، عاصمة ولاية كوينزلاند.

 

وأخلت السلطات الأسترالية، قبل أسبوع، جزيرة فريزر القريبة بسبب حرائق الغابات، مما بدد الآمال في أن يؤدي سقوط المطر إلى جعل الحرائق الموسمية أقل خطورة من العام الماضي.

 

وكانت السلطات، وجهت تحذيرا بشأن جزيرة فريزر، أكبر جزيرة رملية في العالم، من الفيضانات شمل حث قائدي المركبات على تجنب الطرق التي ارتفعت المياه فيها بالفعل.

 

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فيضانات عام 2020 حرائق أستراليا

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