خبير عسكري يكشف لــ"الفجر" مكاسب تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي

علق الخبير والمحلل العسكري الاستراتيجي العميد خالد النسي، على أهم مكاسب تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي.









وقال النسي في تصريحات خاصة لــ"الفجر"، إن مكاسب تنفيذ اتفاق الرياض كثيرة ومتعددة اذا صدقت النيات وتعاونت جميع الأطراف لتنفيذه وأهم هذة المكاسب هو إعادة ترتيب وتوحيد جهود القوات المناهضة لمليشيات الحوثي وبالتنسيق مع التحالف بالإمكان أن تتحرر المحافظات الشمالية التي لا زالت حتى الآن تحت سيطرة جماعة الحوثي الارهابية .









وأكد نحن نعلم أن القوات التي كانت تقاتل الحوثي وهي على تنسيق كامل مع التحالف انقسمت فيما بينها لحسابات خاصة لدى كل طرف وهذا أضعف الجبهه المواجهه للحوثي وبالتالي استمرت هذة الجماعة حتى اليوم تسيطر على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الشمالية ومازالت هذة الجماعة الارهابية تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر لهذا يعتبر اتفاق الرياض هو الحل لتوحيد الجهود نحو المشكلة الرئيسية وهي جماعة الحوثي الارهابية ، وبالإمكان أن تتغير المعادلة العسكرية اذا تم استغلال هذا الاتفاق الإستغلال الأمثل.





وأضاف أيضأ بأن اتفاق الرياض سيحقق مكاسب اقتصادية وخدمية مثل وقف إنهيار صرف العملة المحلية الذي تأثر نتيجة لتوقف كل المؤسسات الإيرادية عن العمل نتيجة للصراعات الجانية والتي أتى اتفاق لوقفها وعلى المستوى الخدمي سيساهم في حل كثير من الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة المواطن واهمها الكهرباء والمياة التي تشهد انقطاعات متكررة إلى درجة أن الكهرباء تشتغل اربع ساعات في اليوم نتيجة للصراعات العسكرية الجانبية وخاصة عدن وأبين .









وكشف بأن الاتفاق سيساهم في حل مشكلة يعاني منها الجميع وهي انقطاع المرتبات والتي كان آخر راتب تم صرفة قبل أكثر من ستة اشهر نتيجة توقف العمل المصرفي وخاصة البنك المركزي اليمني الذي تم نقلة من صنعاء إلى عدن، كل هذة المشاكل ما كان لها أن تكون لولا سيطرة الاخوان على الشرعية وانحرافها عن مهمتها الرئيسيه وهي مواجهة الحوثي وتحرير الشمال والعاصمة صنعاء.









وهناك الكثير من المشاكل التي تحتاج إلى حلول وأول الخطوات الصحيحة لوضع الحلول لها هو اتفاق الرياض الذي سيساهم في وقف نزيف الدم الشمالي الجنوبي الذي يسقط في معارك جانبية في عدن وأبين وتوحيد الجهود لتنفيذ المهمة التي قامت من أجلها عاصفة الحزم وهي القضاء على جماعة الحوثي الارهابية مشكلة المشاكل التي دمرت الشمال والجنوب، وأصبحت اليوم خطر يهدد الملاحة الدولية في البحر الاحمر وقناة السويس وتهديد حياة المواطنين في المدن اليمنية وبعض المدن السعودية في الحد الجنوبي السعودي.



