أخبار مصر أخبار مصر عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:10 ص منى صموئيل Advertisements Advertisements أخبار تهمك تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب منذ 41 دقيقة الأهلي يقرر تعديل عقود رباعي الفريق منذ حوالي 5 ساعات موعد قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا منذ ساعتين و 42 دقيقة الزمالك يرد على عرض جالاتا سراي لضم مصطفى محمد منذ ساعة و 11 دقيقة إيهاب جلال يعلن قائمة المقاصة لمباراة الأهلي منذ حوالي 4 ساعات قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل منذ حوالي 10 ساعة سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي منذ حوالي 3 ساعات أول قرار من باتشيكو في الزمالك بعد الفوز على المقاولون منذ أقل من ساعتين عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة منذ حوالي 6 ساعات أول تعليق من حسام حسن بعد قيادته الاتحاد السكندري للفوز على بيراميدز منذ ساعتين و 44 دقيقة النصر السعودي يُهدد صفقة الأهلي الكبرى منذ ربع ساعة عاجل.. مدحت العدل يترشح لرئاسة نادي الزمالك منذ أقل من نصف ساعة هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني منذ حوالي 14 ساعة عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو) منذ حوالي 7 ساعات هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب منذ ساعتين و 31 دقيقة ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب" منذ حوالي 9 ساعات