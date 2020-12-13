أستاذ كبد: إنتاج اللقاح يستغرق 73 شهرًا (فيديو)

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:02 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بقصر العيني، إنه حدث نوع من الاختصار في مدة اصدار اللقاحات لفيروس كورونا، مشيرا إلى إنتاج لقاح يستغرق 73 شهر، ولكن تم طرح لقاح ضد فيروس كورونا خلال 9 شهور.

وأشار "عمر"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مراحل إنتاج اللقاح لم تتغير، ولكن تم دمج بعض المراحل، موضحا أن كل اللقاحات التي صدرت حصلت على موافقة استثنائية نظرا لظروف الجائحة.

ولفت إلى ما يهمه في التطعيم هو الأمان حيث أنه مقدم على الفاعلية، معتبرا أن الفئات التي يمكنها أن تنتظر فترة قبل الحصول على اللقاح يفضل أن تنتظر.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104710 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 478 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 121089 حالة من ضمنهم 104710 حالة تم شفاؤها، و6898 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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