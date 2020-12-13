أستاذ كبد: إنتاج اللقاح يستغرق 73 شهرًا (فيديو)

قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بقصر العيني، إنه حدث نوع من الاختصار في مدة اصدار اللقاحات لفيروس كورونا، مشيرا إلى إنتاج لقاح يستغرق 73 شهر، ولكن تم طرح لقاح ضد فيروس كورونا خلال 9 شهور.





وأشار "عمر"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مراحل إنتاج اللقاح لم تتغير، ولكن تم دمج بعض المراحل، موضحا أن كل اللقاحات التي صدرت حصلت على موافقة استثنائية نظرا لظروف الجائحة.





ولفت إلى ما يهمه في التطعيم هو الأمان حيث أنه مقدم على الفاعلية، معتبرا أن الفئات التي يمكنها أن تنتظر فترة قبل الحصول على اللقاح يفضل أن تنتظر.



