طبيب كبد: لقاح "سينوفارم أمن.. وسأحصل عليه (فيديو)

أعرب الدكتور سراج زكريا، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المتوطنة، عن ثقته في اللقاح الصيني "سينوفارم" ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الصين عملت على الوصول إلى لقاح منذ بداية الأزمة.





وأشار "زكريا"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الصين تعمل على هذا اللقاح منذ عام تقريبا، لافتا إلى أن الطب الصيني متقدم جدا، معقبا: "بثق جدا في الطب الصيني"، معلنا أنه سيحصل على اللقاح الصيني هو وأسرته.





واعتبر أستاذ الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المتوطنة، أن مشكلة الصين أنهم لا يفصحوا عن نتائجهم العلمية، مضيفا: "شغالين على اللقاح بقالهم سنة".



