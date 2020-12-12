الزمالك يرد على عرض جالاتا سراي لضم مصطفى محمد

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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رد أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، على عرض مسؤولي نادي جلطة سراي التركي بشأن الحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض.

تصريحات أيمن يونس بشأن عرض جالاتا سراي لضم مصطفى محمد

وتحدث أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، عن العرض المقدم لمهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض مصطفى محمد، من جالاتا سراي التركي.

وأكد يونس في تصريحات تلفزيونية أن مصطفى محمد مرتبط بتعاقد مستمر مع الزمالك ولا توجد أي نية للتفريط في خدماته، في الميركاتو الشتوي المقبل، موضحا أن اللاعب أحد العناصر بالقوام الرئيسي للفريق الأبيض.

وأتم يونس: "هدفنا الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وعدم التفريط في أي لاعب أساسي، ومصطفى محمد أحد هؤلاء اللاعبين".
 

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