التنمية المحلية توفر 5 مليون جنيه لاستكمال الصرف بالحرجة ومنشأة طاهر ببني سويف

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأنه تم توفير اعتماد إضافي قدره 5 مليون و350 ألف جنيه، لاستكمال بعض الأعمال الفنية بمحطتي صرف قرية الحرجة مركز ناصر ومنشأة طاهر في اهناسيا، حيث تم توفير الاعتماد عن طريق وزارة التنمية المحلية ضمن خطة البرنامج القومي لتنمية القري المصرية.

وأشار المحافظ إلى الاجتماع الأخير الذي ناقش خلاله الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي،وتطرق لبحث سبل تذليل بعض المعوقات التي تعترض تشغيل مشروعي الصرف بقريتي الحرجة ومنشأة طاهر، خاصة بعد نهوهما وتسلمتهما شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتي أكدت على سرعة تلافى بعض الملاحظات الفنية التي تعطل دخول المشروعين الخدمة.

وتم عمل محضر استلام ابتدائي ظاهري مشروط بنهو بعض الملاحظات ونجاح ثلاث عينات متالية لمطابقة السيب النهائي بالمحطتين.

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