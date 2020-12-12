إصابة 5 بينهم 4 سيدات في مشاجرة بالخرطوش ملاحية حسن سليم ببني سويف

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أصيب خمسة أشخاص بينهم 4 سيدات، مساء اليوم السبت، إثر مشاجرة أستخدم فيها أسلاحة نارية "خرطوش" في ملاحية حسن سليم، نقلوا بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.



وأستقبل مستشفى بني سويف النموذجي المصابين وهم: نجلاء عيد عبد العظيم ٢٣ سنة، مصابه بطلق خرطوش في القدم روان محمد تهامي ١٨ سنة، مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيسر.



بينما وصل المستشفى، جمال تهامي بكري ٦٢ سنة، مصاب بطلق خرطوش في أنحاء الجسم، ونجلته نورا جمال تهامي ١٧ سنة، مصابة بطلق خرطوش في جميع أنحاء الجسم وهديه عبد العاطي ٥٠ سنة، مصابة بطلق خرطوش في جميع أنحاء الجسم.



احتجز المصابين داخل المستشفى لتلقي الاسعافات الأولية وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

