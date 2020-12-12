هالة سعيد : تخصيص 7.2 مليار جنيه كاستثمارات عامة لمحافظة الأسماعلية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:11 م
بوابة الفجر
Advertisements

علنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الاسماعيلية للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

 

أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عودد المشتغلين .. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.

 

وأضافت السعيد، أن "خطة المواطن" ترتكز على التخطيط المبني على الأدلة، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات ومؤشرات قياس الأداء في كافة المجالات التنموية، في محافظات الجمهورية الـ 27، بما يضمن سد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة. 

 

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الاسماعيلية أشارت السعيد، إلى أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 222  مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسماعيلية بخطة عام 20/2021 تبلغ 7,2 مليار جنيه، تمثل 2.8٪ من الاستثمارات العامة الموزعة.

 

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسماعيلية بخطة عام 20/2021 لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة  4,7 مليار جنيه لقطاع قناة السويس بنسبة 66%، ويخص قطاع الاسكان استثمارات بقيمة 903,3 مليون جنيه بنسبة 12,6%، ويخص قطاع التنمية المحلية 351 مليون جنيه بنسبة 4,9%، إلى جانب توجيه  329,7 مليون جنيه لقطاع الصحة بنسبة 4,7%، علاوة على توجيه  271 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 3,9%، بالإضافة إلى توجيه 469 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 6,5%.

 

وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة الاسماعيلية في خطة 2021/20 في توجيه نحو 569 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 228 مليون جنيه لتطوير أسواق ومناطق عشوائية غير آمنة بالمحافظة، وفي قطاع الصحة تتمثل أهم المستهدفات التنموية في استكمال بناء وتطوير 10 مستشفيات بمحافظة الإسماعيلية.

 

وفيما يتعلق بالمستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية في خطة عام 20/2021 في المحافظة، فإن الخطة تستهدف رصف طرق محلية بحوالي 145 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 147 مليون جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وتحسين البيئة، علاوة على توجيه 59 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، فضلًا عن توجيه 53 مليون جينه لتطوير خدمات الأمن والإطفاء والمرور بالمحافظة، وفي قطاع التعليم الجامعي تتمثل أهم المستهدفات في توجيه 59.5 مليون جنيه لتطوير الخدمات الصحية بالمستشفى الجامعي.

 

وتضمنت خطة المواطن الاستثمارية بالمحافظة مشروع تنمية منطقة القنطرة غرب، وتبلغ الاعتمادات المدرجة للمشروع بخطة عام 20/2021 نحو 65 مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى توفير الخدمات والمرافق لمنطقة القنطرة غرب.

 

جدير بالذكر، أن إطلاق "خطة المواطن"، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التخطيط و والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية

أخبار تهمك

إيهاب جلال يعلن قائمة المقاصة لمباراة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 23 دقيقة

رسميا.. رمضان صبحي يغيب عن مباراة بيراميدز أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 7 ساعات

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقرر تعديل عقود رباعي الفريق

منذ ساعتين و 45 دقيقة

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

منذ حوالي 4 ساعات

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ 33 دقيقة

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من حسام حسن بعد قيادته الاتحاد السكندري للفوز على بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 13 ساعة

موعد قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يبحثان الفجوات التنموية في المحافظات

3.68 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية جنوب سيناء

"التخطيط" تصدر تقرير حول تطوير القطاع الصحي خلال أزمة كورونا

التخطيط : تخصيص استثمارات بقيمة 6.8 مليار جنيه لتنمية محافظة شمال سيناء

وزارة التخطيط تكشف ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الأقصر للعام المالي الجاري

وزارة التخطيط تصدر خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة سوهاج خلال 2002-2021

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:41 م

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

05:33 م

موعد قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

09:30 م

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر