سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:02 م
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
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يخطط مسؤولو النادي الأهلي، لضم مهاجم إفريقي سوبر خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية، بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

لابا كودجو يرحب بمفاوضات الأهلي 

دخل مسؤولو النادي الأهلي، في مفاوضات مع المهاجم التوجولي لابا كودجو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي العين الإماراتي، لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي الأخير استقروا على التعاقد مع المهاجم الكونغولي لابا كودجو لاعب العين الإماراتي في الميركاتو الشتوي المقبل، بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وأوضح المصدر أن الاعب التوجولي رحب بشكل مبدئي بمفاوضات الأهلي، للانتقال إليه في الميركاتو الشتوي المقبل مطلع يناير.

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