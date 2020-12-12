إصابة نائبي رئيس محكمة ووكيل تفتيش قضائي في انقلاب سيارة ببني سويف

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أصيب نائبي رئيس محكمة النقض ووكيل تفتيش قضائي، في حادث سير، وقع مساء اليوم السبت، إثر إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.



وأستقبلت مستشفى بني سويف التخصصي 3 مصابين جراء الحادث، وهم: "محمد ع.أ.ع" 64سنة نائب رئيس محكمه النقض، مصابًا بإشتباه كسر بالعمود الفقري، و"محمود ح.ا" 55 سنة، نائب رئيس محكمة النقض، مصابًا بإشتباه كسر بالساق اليسرى، و"عادل ع.أ.ع" 60سنة، وكيل التفتيش القضائي، مصابًا بإشتباه كسر في الذراع الأيمن، جميعهم يقيمون محافظة سوهاج.



وتم اجراء الإسعافات الأوليه لهم وخضعوا للفحوصات الطبية والمعملية اللأزمة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث.

