عقب تصريح حسين فهمي بتغزلها به.. تعرف على قصة رفض عمر الشريف لصوفيا لورين

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:48 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف الفنان حسين فهمي عن تغزل النجمة العالمية،صوفيا لورين، وذلك في حلقة خاصة من برنامج "لايف من الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا.

وتعتبر النجمة "لورين" من النجمات العالميات، التي رفض عمر الشريف الإرتباط بها واعتبرها مجرد ممثلة وصديقة موهوبة.

وقال "الشريف"، عن صوفيا لورين "أن أنوثتها طاغية لدرجة لا يستطيع أن يتحملها، لكنه يفضل جسد ووجه فاتن حمامة الرقيق والصغير".

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