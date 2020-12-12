مصرع وإصابة 9 في إنقلاب ميكروباص بالصحراوي الشرقي ببني سويف

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقى قبلي بوابة الكريمات بحوالى 5 كيلو اتجاه بني سويف.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لشخص ويدعى "صلاح.ع.ا" 48 سنة، ومقيم بمركز دشنا بمحافظة قنا، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون وهم "محمود.ف.ا" 25 سنة، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمني، "ايهاب.ا.ز" 25 سنة، عامل، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، "حسام.ع.س"35 سنة، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر والساق اليمني، "شهاب.ا.ز" 28 سنة مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمني.

كما نقلت سيارات الإسعاف "على.س.ح" 26 سنة، مصابا باشتباه نزيف بالبطن، "أحمد.م.م" 38 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، "محمد.ع.ا" 20 سنة، مصابا باشتباه كسر بالضلوع، وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج، و"صلاح.م.ا"45 سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمني.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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