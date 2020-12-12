مسيرات لأنصار ترامب.. مستجدات الأوضاع السياسية في الولايات المتحدة

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لا تزال الأوضاع السياسية فى الولايات المتحدة الأمريكية مشتعلة، لا سيما فى ظل عدم اعتراف الرئيس الأمريكى المنتهة ولايته دونالد ترامب، بنتائج الانتخابات الرئاسية، التى جرت فى الثالث من شهر نوفمبر الماضى، والتى أعلن فيها عن فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، متغلبا على ترامب، مرشح الحزب الجمهورى، الذى أخفق فى أن يحوز ثقة الناخبين الأمريكيين لولاية ثانية.



وفيما يقوم الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، بتشكيل إدارته الجديدة، التى ستتولى زمام الأمور فى الولايات المتحدة، فى شهر يناير المقبل، لا يزال ترامب يتهم الديمقراطيين بتزوير الانتخابات، ومن أجل ذلك يقوم فريقه القانونى برفع دعاوى قضائية للطعن على نتائج الانتخابات، ومحاولة إبطالها.





المحكمة العليا ترفض إبطال نتائج الانتخابات



وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، رفضت المحكمة العليا، أمس الجمعة، محاولة طويلة الأمد قام بها ترامب وولاية تكساس لإلغاء النتائج فى 4 ولايات فاز بها الديمقراطى جو بايدن، مما أعاق المسار القانونى للرئيس لعكس خسارته فى إعادة انتخابه.



وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن أمر المحكمة غير الموقّع كان قصيرًا، ورفضت طلب تكساس لمقاضاة جورجيا وميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن بشأن الطريقة التى أجرت بها انتخاباتها، وجاء فى الأمر أن ولاية تكساس لم تظهر أن لها مصلحة قانونية "فى الطريقة التى تجرى بها ولاية أخرى انتخاباتها"، ورفضت جميع الاقتراحات المعلقة بشأن القضية.



ودعم 19 من المحامين العامين، و106 أعضاء فى كونجرس ولاية تكساس، الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا لإلغاء نتيجة الانتخابات، لكن المحكمة رفضت هذه الدعوى مستندة إلى أن الموقف القانونى لولاية تكساس لا يسمح لها برفع الدعوى، وهو ما جاء فى شكل قرار صادر عن المحكمة برفض طلب هذه الولاية الأمريكية.



وجاء في قرار المحكمة أن "تكساس لم توضح مصلحة لها وجاهة قضائية فى رفع دعوى ضد طريقة إجراء الانتخابات فى ولاية أخرى".



مسيرة لأنصار ترامب



على إثر ذلك نظم المئات من مؤيدى وأنصار ترامب مسيرة احتجاجية، صباح اليوم السبت، فى العاصمة واشنطن.



وجاءت احتجاجات أنصار ترامب قبل يومين من الموعد المقرر لانعقاد المجمع الانتخابى، الإثنين المقبل، للتصويت النهائى على اختيار الرئيس الأمريكى.



ومن المنتظر أن يصوت 306 ممثلين عن الولايات التى فاز فيها الرئيس المنتخب جو بايدن لصالح الأخير، مقابل 232 ممثلًا للولايات التى فاز فيها ترامب.



ترامب يواصل التشكيك في نتائج الانتخابات



ولم تكن تلك الدعوى هى الأولى التى يحركها ترامب وفريقه القانونى للطعن على نتائج الانتخابات، إذ سبق أن رفضت المحكمة العليا، قبل نحو أسبوع، دعوى قضائية تطعن على فوز جو بايدن فى ولاية بنسلفانيا، وهو الرفض الذى جاء فى حكم مؤلف من جملة واحدة.



ويواصل ترامب التشكيك فى نتائج الانتخابات الأمريكية، ويؤكد أنها تم تزويرها، من دون أن يقدم دليلا على ذلك.