مسيرات لأنصار ترامب.. مستجدات الأوضاع السياسية في الولايات المتحدة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 06:43 م
بوابة الفجر
محمد عوده
Advertisements
لا تزال الأوضاع السياسية فى الولايات المتحدة الأمريكية مشتعلة، لا سيما فى ظل عدم اعتراف الرئيس الأمريكى المنتهة ولايته دونالد ترامب، بنتائج الانتخابات الرئاسية، التى جرت فى الثالث من شهر نوفمبر الماضى، والتى أعلن فيها عن فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، متغلبا على ترامب، مرشح الحزب الجمهورى، الذى أخفق فى أن يحوز ثقة الناخبين الأمريكيين لولاية ثانية.

وفيما يقوم الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، بتشكيل إدارته الجديدة، التى ستتولى زمام الأمور فى الولايات المتحدة، فى شهر يناير المقبل، لا يزال ترامب يتهم الديمقراطيين بتزوير الانتخابات، ومن أجل ذلك يقوم فريقه القانونى برفع دعاوى قضائية للطعن على نتائج الانتخابات، ومحاولة إبطالها.


المحكمة العليا ترفض إبطال نتائج الانتخابات

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، رفضت المحكمة العليا، أمس الجمعة، محاولة طويلة الأمد قام بها ترامب وولاية تكساس لإلغاء النتائج فى 4 ولايات فاز بها الديمقراطى جو بايدن، مما أعاق المسار القانونى للرئيس لعكس خسارته فى إعادة انتخابه.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن أمر المحكمة غير الموقّع كان قصيرًا، ورفضت طلب تكساس لمقاضاة جورجيا وميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن بشأن الطريقة التى أجرت بها انتخاباتها، وجاء فى الأمر أن ولاية تكساس لم تظهر أن لها مصلحة قانونية "فى الطريقة التى تجرى بها ولاية أخرى انتخاباتها"، ورفضت جميع الاقتراحات المعلقة بشأن القضية.

ودعم 19 من المحامين العامين، و106 أعضاء فى كونجرس ولاية تكساس، الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا لإلغاء نتيجة الانتخابات، لكن المحكمة رفضت هذه الدعوى مستندة إلى أن الموقف القانونى لولاية تكساس لا يسمح لها برفع الدعوى، وهو ما جاء فى شكل قرار صادر عن المحكمة برفض طلب هذه الولاية الأمريكية.

وجاء في قرار المحكمة أن "تكساس لم توضح مصلحة لها وجاهة قضائية فى رفع دعوى ضد طريقة إجراء الانتخابات فى ولاية أخرى".

مسيرة لأنصار ترامب

على إثر ذلك نظم المئات من مؤيدى وأنصار ترامب مسيرة احتجاجية، صباح اليوم السبت، فى العاصمة واشنطن.

وجاءت احتجاجات أنصار ترامب قبل يومين من الموعد المقرر لانعقاد المجمع الانتخابى، الإثنين المقبل، للتصويت النهائى على اختيار الرئيس الأمريكى.

ومن المنتظر أن يصوت 306 ممثلين عن الولايات التى فاز فيها الرئيس المنتخب جو بايدن لصالح الأخير، مقابل 232 ممثلًا للولايات التى فاز فيها ترامب.

ترامب يواصل التشكيك في نتائج الانتخابات

ولم تكن تلك الدعوى هى الأولى التى يحركها ترامب وفريقه القانونى للطعن على نتائج الانتخابات، إذ سبق أن رفضت المحكمة العليا، قبل نحو أسبوع، دعوى قضائية تطعن على فوز جو بايدن فى ولاية بنسلفانيا، وهو الرفض الذى جاء فى حكم مؤلف من جملة واحدة.

ويواصل ترامب التشكيك فى نتائج الانتخابات الأمريكية، ويؤكد أنها تم تزويرها، من دون أن يقدم دليلا على ذلك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فوز جو بايدن دونالد ترامب جو بايدن المحكمه العليا الرئيس الأمريكي

أخبار تهمك

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل سيرينو

منذ حوالي 9 ساعات

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يدعم مؤمن زكريا بقرار جديد

منذ 42 دقيقة

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

منذ ساعة و 23 دقيقة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 9 ساعات

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة

منذ حوالي 5 ساعات

ورطة غريبة للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الدوحة تعترف بسيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على قناة الجزيرة

منذ أقل من نصف ساعة

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 4 ساعات

نجم بايرن ميونخ يقترب من ريال مدريد في الصيف المقبل

منذ ساعة و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

من هي كامالا هاريس التي اختارها المرشح الأمريكي بايدن نائبة له؟

ترامب يفوز بولاية تكساس و38 مقعدا في المجمع الانتخابي

هل حسم ترامب الفوز؟.. سياسيون يكشفون الحقيقة

حملة ترامب تطالب بإعادة فرز الأصوات بولاية ويسكونسن

لمح لخسارة بالانتخابات.. القضاء سلاح ترامب المقبل

باحث سياسي: المحكمة العليا تحسم النتيجة النهائية للانتخابات الأمريكية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:41 م

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

05:33 م

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

06:00 م

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

02:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر