الصين حجم أعمال قطاع التوصيل بلغ 9.8 مليار طرد في نوفمبر

أظهرت بيانات رسمية أن قطاع التوصيل السريع في الصين شهد توسعا سريعا في نوفمبر.

وقال المصلحة الوطنية للبريد إن مؤشر تنمية التوصيل السريع في الصين بلغ 312.5 في الشهر الماضي، بزيادة 35.8 بالمائة على أساس سنوي.

وقدرت المصلحة أن حجم أعمال القطاع بلغ 9.8 مليار طرد في نوفمبر، بزيادة 37.6 في المائة على أساس سنوي، الأمر الذي رفع إجمالي عدد الطرود التي تم تداولها خلال أول 11 شهرا إلى 74.2 مليار طرد.

وارتفعت المؤشرات الفرعية لنطاق التنمية وجودة الخدمة واتجاه التنمية بنسبة 33.5 في المائة و53.2 في المائة و58 في المائة على التوالى مقارنة مع العام السابق، وفقا للمصلحة.

ويتم تجميع مؤشر التنمية على أساس البيانات من خدمات التوصيل لشركات الخدمات اللوجستية الكبرى، ويعكس مؤشر التنمية الأنشطة التجارية والاتجاهات العامة في قطاع البريد السريع في البلاد.