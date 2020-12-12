بعد توفره.. الممنوعون من تناول لقاح كورونا



النساء الحوامل



في ظل توفر لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، كشفت دراسة جديدة، أنه لا يصلح استخدام لقاحات كورونا للنساء أثناء الحمل، نظرًا لعدم وجود أدلة على أن استخدام اللقاحات آمن بالنسبة إلى الأم والجنين حتى الآن.



وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أنه تمت الموافقة على أكثر من لقاحات فيروس كورونا ولكن لم يتواجد من بينها من يكون آمنا النساء فترة الحمل؛ حيث إنه مازالت الأبحاث لم تختبر على الحوامل بعد، لأنه لم يتم تضمين أي أمهات في التجارب السريرية السابقة.



الأطفال



وفيما يخص الأطفال، أوضح الباحثون، أنه لن يتم أيضًا تقديم اللقاح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا بسبب نقص البيانات المتعلقة بالسلامة والفعالية؛ حيث تم اختبار اللقاح على البالغين فقط.



وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه بمنح لقاح فيروس كورونا مجانا للمصريين.



وأكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن الرئيس السيسي وجه بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانا، لافتا إلى أن الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضا للإصابة، كالأطباء وأطقم مستشفيات العزل وكبار السن، وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم.



وأوضح أن مصر هي "أول دولة في إفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وثاني دولة عربية تحصل عليه بعد الإمارات".



وأعلن هيكل أن هذا اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وأن اللجنة العلمية بوزارة الصحة وافقت على استخدامه بعد نجاح تجاربه الإكلينيكية.



واستقبلت وزارة الصحة المصرية، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة هدية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الشعب المصري.



وقالت وزيرة الصحة، إن اللقاح سيُعطى على "جرعتين بين كل جرعة والثانية 21 يوما وكل هذا للفئات الأولى الأطقم الطبية التي تعمل في الخطوط الأولى في مواجهة المشكلة في مستشفيات العزل والحميات والصدرية ومرضى الفشل الكلوي والأورام وأصحاب الأمراض المزمنة الصعبة".



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

بعد استقبال وزارة الصحة، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، بمطار القاهرة الدولي، تكثر التساؤلات بشأن شروط الحصول على اللقاح والممنوعين من تناوله.ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الممنوعين من الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.