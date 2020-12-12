أرمينيا تعلن إصابة 3 من عسكرييها في مناوشات مع قوات أذربيجان

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:33 م
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
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أعلنت القوات الأرمنية في ناغورنو كاراباخ، إصابة 3 من عسكرييها في مناوشات مع قوات أذربيجان، حسبما ذكرت شبكة بي بي سي عربي.  

 

وقد استجابت أرمينيا وأذربيجان، لما تم الاتفاق عليه، من تبادل جثث الضحايا، بعد مطالبات روسية عدة لإنهاء الحرب والاتفاق على هدنة لأسباب إنشانية، تمكن الطرفين من انتشال جثث الضحايا.

 

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، أكدت أذربيجان، اليوم السبت، تنفيذ أول عملية لتبادل جثث عسكريين قتلى مع الجانب الأرمينى، فى كاراباخ، منذ توقيع الجانبين اتفاقية وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية والقتالية.

 

وفى بيان لها، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن قواتها سلمت إلى الجانب الأرمينى جثث عدد من العسكريين الأرمن، الذين قتلوا خلال المعارك فى محيط مدينة شوشا الاستراتيجية، مقابل تسلمها جثث 6 عسكريين أذربيجانيين سقطوا فى المنطقة نفسها.

 

ولفتت الوزارة إلى أن العملية نفذت بوساطة ومشاركة قوات حفظ السلام الروسية التى تم نشرها فى كاراباخ، مبدية امتنانها لوزارة الدفاع الروسية، وشخصيا لوزيرها، الجنرال سيرجى شويجو، لتنظيم هذه العملية الإنسانية.

 

وذكرت الوزارة الأذربيجانية أن العملية نفذت بناء على البند الثامن فى الإعلان المشترك بشأن وقف الأعمال القتالية فى كاراباخ، الذى صدر مؤخرا عن رئيسى أذربيجان إلهام علييف، وروسيا فلاديمير بوتين، ورئيس حكومة أرمينيا، نيكول باشينيان.

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