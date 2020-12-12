عاجل.. تأكد غياب نجم ليفربول عن مواجهة فولهام
السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:07 م
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن ضربة موجعة تلقاها الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول قبل مواجهة فريق نادي فولهام غداً الأحد لحساب مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.
ووفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن الجهاز الفني لليفربول قرر استبعاد البرتغالي دييجو جوتا من مواجهة فولهام؛ بسبب الإصابة.
وأشارت إلى أن مسؤولي ليفربول قلقون بشأن حجم الإصابة التي يعاني منها جوتا على مستوى الركبة، ومدة غياب اللاعب عن المباريات.
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