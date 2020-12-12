قصف تركي يستهدف مناطق في إقليم كردستان العراق

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:27 م
قصف جوي - أرشيفية
قصف جوي - أرشيفية
وكالات
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تعرضت صباح اليوم السبت، مناطق في إقليم كردستان العراق إلى قصف جوي تركي استهدف قرى مدنية، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

 

وقالت مصادر محلية، إن "مناطق في محافظة دهوك بإقليم كردستان تعرضت صباح اليوم إلى قصف من قبل الطيران التركي".

 

وأضاف المصادر المحلية، أن "قضاء العمادية في محافظة دهوك هو الذي تعرض للقصف، ولم تُعرف إذا ما كانت هناك خسائر بشرية أم لا".

 

وبين الحين والآخر، يتعرض قضاء العمادية إلى قصف تركي، واستدعت وزارة الخارجية العراقية في وقت سابق، السفير التركي لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف التركي الذي طال عددا من المناطق بشمال العراق.

 

وكانت المذكرة، تضمنت إدانة الحكومة العراقية لانتهاكات حرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية، واعتبرت أنه مخالف للمواثيق الدولية، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل.

 

وتبرر تركيا عمليات القصف هذه بـ"حربها" ضد حزب العمال الكردستاني (التركي) الذي ينشط في المناطق الحدودية الجبلية بشمال العراق.

 

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قصف تركي العراق إقليم كردستان

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