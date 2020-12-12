إستقرار اسعار بألعملات الأجنبية اليوم السبت 12-12-2020

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:20 م
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية
الفجر الإقتصادي
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إستقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 12-12-2020 وذلك لعدم وجد تعاملات اليوم بإعتبار اليوم هو الأجازة الرسمية للبنوك .


سعر الدولار اليوم السبت 12-12-2020
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
ثبت صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، عند 18.88 جنيه للشراء، 19.13 جنيه

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، ثبت عند 20.71 جنيه للشراء، 21.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم
وثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى اليوم
سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، سجل 48.75 جنيه للشراء، و51.70 جنيه للبيع.

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