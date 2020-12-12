إحالة 16 موظفًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بمستشفى الفشن ببني سويف

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أحال المهندس محمود شاهين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، جنوب بني سويف 16 موظفًا بمستشفى الفشن المركزي للتحقيق بالشئون القانونية لتغيبهم عن العمل خلال المواعيد الرسمية.



وكان رئيس الوحدة المحلية فاجأ مستشفى الفشن المركزى وتبين غياب 16 موظفًا من العاملين بالمستشفى، وذلك خلال مواعيد الدوام الرسمية، فقرر تحرير مذكرة بالواقعة وتم احالتهم إلى التحقيق بالشؤون القانونية.



وفي سياق منفصل، قامت معدات الوحدة المحلية برفع الاشغالات من شارع المستشفى وجمع وتوريد 55 طن قمامة لمصنع تدويرسمسطا، إضافة إلى مسح وتسوية الشوارع بقرية شنرا وصيانة الكشافات بشوارع شنرا وعزبة المغاربة وأبو شراقي وعمل كسح جماعي بقرية "بني منين".

