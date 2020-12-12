بالأسماء.. المحكوم عليهم في قضية مجدي مكين بالمطرية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:06 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
قضت الدائرة السابعة والعشرين برئاسة المستشار جمال المراغي المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، بمعاقبة الضابط كريم مجدي و8 من أمناء شرطة قسم المطرية بالسجن مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبراءة أمين شرطة سيد عبد المعطي في القضية المعروفة إعلاميا بقتل مجدي مكين.

وجاء أسماء المحكوم عليهم كالآتي: 
كريم مجدي عبد العزيز محمد لطفي
سامح السيد جابر قاسم
محمد سعيد صلاح محمد
عبد الغني منير عبد الغني محمد
محمود صابر أحمد صابر 
سعد الرواش أبو العزم خليل
أيمن محمد محروس الديب 
محمد أحمد حسن علي
ياسر حسن محمود حسانين

والصادر له حكم بالبراءة هو السيد سيد عبد المعطي محمد.

والجدير بالذكر أن الضابط كريم مجدي قد حضر من الصباح الباكر وتم ايداعه قفص الاتهام استعدادا لسماع الحكم عليه.

يذكر أن نيابة غرب القاهرة الكلية نسبت للمتهمين تهمة تعذيب أفضى إلى الموت، والتزوير في محضر الواقعة، والإضرار العمدى بجهة عملهم "وزارة الداخلية".

وأثبت تقرير الطب الشرعي تعرض المجني عليه للتعذيب، وتوافق مع أقوال زملائه خلال التحقيقات، حيث تبين أن السبب الحقيقى وراء الوفاة هو التعذيب من خلال الوقوف على ظهره، أسفرت عن إصابته بصدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه جلطة في الرئتين أوت بحياته بالحال.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محاكمات مجدي مكين حوادث

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على موعد قرعة ثمن النهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

العالم يترقب قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 28 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

منذ حوالي 16 ساعة

سان جيرمان يفتح الباب أمام برشلونة ويحدد سعر بيع نيمار

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يترقب منافسه في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

مكافحة كورونا تكشف المدة المتوقعة للمناعة التي يوفرها لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 16 ساعة

مختصون يكشفون مفاجآت سارة عن لقاح سينوفارم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل سيرينو

منذ ساعتين و 52 دقيقة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 4 ساعات

وكيل فرجاني ساسي يكشف أخر تطورات تجديده للزمالك

منذ ساعة و نصف

ديانج يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

منذ ساعتين

تطورات صفقة الأهلي مع لابا كودجو

منذ حوالي 5 ساعات

عودة الإعلامي مدحت شلبي عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 ص

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل سيرينو

10:41 ص

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

10:30 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

11:53 م

العالم يترقب قرعة دوري أبطال أوروبا

12:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر