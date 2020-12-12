بالأسماء.. المحكوم عليهم في قضية مجدي مكين بالمطرية

قضت الدائرة السابعة والعشرين برئاسة المستشار جمال المراغي المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، بمعاقبة الضابط كريم مجدي و8 من أمناء شرطة قسم المطرية بالسجن مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبراءة أمين شرطة سيد عبد المعطي في القضية المعروفة إعلاميا بقتل مجدي مكين.





وجاء أسماء المحكوم عليهم كالآتي:

كريم مجدي عبد العزيز محمد لطفي

سامح السيد جابر قاسم

محمد سعيد صلاح محمد

عبد الغني منير عبد الغني محمد

محمود صابر أحمد صابر

سعد الرواش أبو العزم خليل

أيمن محمد محروس الديب

محمد أحمد حسن علي

ياسر حسن محمود حسانين





والصادر له حكم بالبراءة هو السيد سيد عبد المعطي محمد.





والجدير بالذكر أن الضابط كريم مجدي قد حضر من الصباح الباكر وتم ايداعه قفص الاتهام استعدادا لسماع الحكم عليه.





يذكر أن نيابة غرب القاهرة الكلية نسبت للمتهمين تهمة تعذيب أفضى إلى الموت، والتزوير في محضر الواقعة، والإضرار العمدى بجهة عملهم "وزارة الداخلية".



