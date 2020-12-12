قتلى جراء تحطم مروحية في ولاية تكساس الأمريكية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:50 م
تحطم مروحية - أرشيفية
تحطم مروحية - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، مقتل شخصين جراء تحطم طائرة هليكوبتر في حقل بغرب ولاية تكساس، في الولايات المتحدة.

 

وتحطمت المروحية على بعد ثمانية أميال (13 كيلومترا) جنوب غرب كولورادو سيتي، على بعد حوالي 250 ميلا غرب دالاس، وفقًا لقائد شرطة مقاطعة ميتشل باتريك تومبس.

 

وكشف تومبس إن الطيار، زين وايتسايد، 31 عاما، والراكب زاك بفايفر، 32 عاما ، قتلا في الحادث، وكلاهما من مدينة كولورادو.

 

وتقوم إدارة الطيران الفيدرالية، والمجلس الوطني لسلامة النقل بعمليات التحقيق في أسباب الحادث.

 

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