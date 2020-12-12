سقوط عصابة سرقة مركبات التوكتوك تحت تهديد السلاح بالحوامدية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة مركبات "التوك توك" بالإكراه تحت تهديد السلاح الناري بمدينة الحوامدية جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بتلقيه بلاغًا من سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، يفيد أنه حال سيره بالقرية محل إقامته إستوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله إلى إحدى القرى بدائرة القسم.

وأضاف في بلاغه أنه عقب وصولهما فوجئ بثلاثة مجهولين قاموا بتهديده بسلاح ناري واستولوا على مركبة "التوك توك" قيادته وهاتفه المحمول وفروا هاربين.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتوصلت تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بمأمورية برئاسة المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث القسم ومعاونيه النقيبان فاروق عبد القادر وإسلام السيسي، وبحوزة أحدهم فرد خرطوش المستخدم في إرتكاب الواقعة. 

وبمواجهتهم اعترفوا أمام العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بارتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث سرقات مركبات "التوك توك"، وتم بإرشادهم ضبط مركبة "التوك توك"، الهاتف المحمول "المستولى عليهما"، لدى عميل لهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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سقوط عصابة سرقة مركبات التوكتوك حوادث

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