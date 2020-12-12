المحكمة تطلب دخول خبير الفنية لغرفة المداولة في محاكمة أحمد بسام زكي

بدأت منذ قليل الدائرة 8 المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم السبت ثالث جلسة محاكمة أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأيضًا، التحرش بعدد من الفتيات، داخل غرفة المداولة





وطلبت هيئة المحكمة دخول خبير الادوات الفنية الي غرفة المداولة.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبو صافي وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.



