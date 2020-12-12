



(من هنا).. خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020 بالرقم القومي (وزارة القوى العاملة)





منحة العمالة الغير منتظمة 2020 ، تواصل وزارة القوى العاملة صرف دفعه منحة العمالة الغير منتظمه للمستفيدين حيث كانت بداية الصرف الأحد الماضي الموافق السادس من شهر ديسمبر الجاري حيث ستستمر عملية الصرف لمدة عشرة أيام حتي يحصل المستحقين علي حقوقهم، الجدير بالذكر ان هذه الدفعة الثانية حيث قام السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالسماح للوزارة بمد الصرف الي ثلاث دفعات جديدة تم استحقاق منهم مرحلتين حتي الآن ولم يتبقي سوي المرحلة الثالثة والتي ستكون الشهر المقبل .





منحة العمالة الغير منتظمة 2020

أتاحت وزارة القوي العاملة موقعها الإلكتروني من اجل ان يقوم المواطنين المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة من الاستعلام علي موعد صرف دفعاتهم المستحقة من خلال حيث تتم هذه ألعملية من خلال مجموعه من الخطوات التي سنعرفكم عليها من خلال السطور التالية.





الجدير بالذكر ان هذه الإعانات المادية يتم منحها للأشخاص الذي تضررت تجارتهم نتيجة تداعيات وباء كورونا الذي أدي الي توقفها لذا أطلقت الدولة هذه المبادرة وقد قامت بتخصيص مجموعه من مكاتب البريد من اجل استلام المبالغ وفقا للمواعيد التي يتم إرسالها للمستفيد لتفادي التزاحم علي المكاتب لمنع فرصة تفشي الوباء .





خطوات الاستعلام عن موعد صرف المنحة

- يقوم العامل أولا بتسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني التابع للقوي العاملة ( اضغط هنا ).

- يتم اختيار ايكونة العمالة الغير منتظمة.

- يتم تسجيل الرقم القومي الخاص بالمستفيد وتاريخ ميلاده ثم هاتفة المحمول.

- بعد الانتهاء من تسجيل هذه البيانات يتم الضغط علي زر بحث.

- انتظر عدة ثواني وستظهر لك كل المعلومات التي تريد معرفتها.



