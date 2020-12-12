



تعرف على موعد زيادة المعاشات وأجور المعلمين والموظفين 2021





زيادة المعاشات وأجور المعلمين والموظفين أيام قليلة وينتهي عام 2020 ويحل علينا عام 2021 الذي دائما بداية كل عام يكون بمثابة مكافئة للعاملين بجمهورية مصر العربية وخاصة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أنه يقرر تهنئة العاملين بالدولة من معلمين وموظفين حتى المتقاعدين بصرف زيادات على مرتباتهم أو المعاشات.





زيادة أجور المعلمين والمعاشات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الذي أصدره مجلس النواب الذي يستهدف تحسين الأوضاع المالية لـ عدد مايقرب من 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم في التربية والتعليم والأزهر الشريف، المقرر تطبيقها بداية من يناير 2021، من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير المعلمين.





زيادة المعاشات

لان ينسى القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية أصحاب المعاشات، وقرر زيادتها، حيث تضمن قانون المعاشات الجديد تحريك موعد تحديد معدل التضخم،والذي يبدأ من أول يوليو ويستمر حتى الأول من أبريل، بتحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة “35”من القانون، بأن لان يقل معدل التضخم، ولا يزيد على 15 % بما يتوافق مع الدراسات التي تمت على الخزانة العامة.



