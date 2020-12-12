"تموين الأقصر": صرف سلع تموينية في الثلث الأول من ديسمبر بـ29 مليون جنيه

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:38 ص
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن جهودها في الثلث الأول من شهر ديسمبر الجاري.

وقال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إنه تم صرف سلع تموينية بمبلغ 29.4 مليون جنيه بنسبة 68.4 % من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.

كما تم صرف سلع حرة بمبلغ 1.1 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر نوفمبر الماضي لعدد 49151 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.

وأوضح أنه تم صرف 27.6 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي قدره 2.76 مليون رغيف يوم، بالإضافة إلى صرف 1907 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

ومن جهة أخرى، واصلت المديرية جهودها لضبط المخالفات التموينية وتم تحرير عدد 404 محضر ومخالفة خلال تلك الفترة منها 127 ضد المخابز و254 محضر ضد الأنشطة الأخرى بالاسواق وعدد 23 محضر ضد أنشطة المواد البترولية.

ولفت وكيل وزارة التموين بالأقصر، إلى المضبوطات تضمنت من بينها، "طن ملح سياحات محظور تداوله وغير صالح للاستهلاك الآدمي، و900 زجاجة عصير راني منتهي الصلاحية، 400 قطعة جبن مثلثات و8 جردل زيتون مخلل و504 قطعة كيك مختلف الأنواع و30 علبة زبيب و320 كيس سيريلاك اطفال و320 قطعة مرقة دجاج و11 لفة لانشون 150 كيلو لحوم مجمدة دواجن وجميع تلك السلع منتهية الصلاحية.

وأضاف، أن المضبوطات شملت أيضًا "كميات كبيرة من الشيبسي والمقرمشات وعدد 6000 قرص ريفو و100 علبة بودرة كيك وسلع أخرى مجهولة المصدر وبدون فواتير، و2.5 طن دقيق بلدي مدعم بمخابز سياحية ومطاحن أهلية، و350 كيلو سكر تمويني قبل بيعه بالأسواق.

وأكد أن المديرية تكثف جهودها للاشتراك مع الجهات المعنية والمختصة للحفاظ على سلامة وحقوق المواطنين بأرجاء المحافظة.

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