القبض على 4 عاطلين بحوزتهم كيلو ونصف حشيش وأستروكس بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، القبض على 4 عاطلين للاتجار وترويج الحشيش والأستروكس والشادو، وبحوزتهم كيلو ونصف من المضبوطات، وجرى التحفظ على المضبوطات، وأحيلوا للنيابات المختصة فتولت التحقيق.





وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، وتبين من تحريات العميد خالد المحمدي أن المتهمين هم "م.ن.ت" 26 عامًا، عاطل، ومقيم قليوب البلد وبحوزته كمية من مخدر الشادو، تزن حوالي 230 جرامًا، وجرى ضبط "ش.ي.ب" 52 عامًا، عاطل، ومقيم كفر الرجالات، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس، تزن حوالى 600 جرام.



