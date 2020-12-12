496 حالة وفاة و28438 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا
السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:13 ص
وكالات
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رصدت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم السبت، 496 حالة وفاة و28438 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية،
ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة
في البلاد إلى مليون و300516 شخصا.
وقد بلغ العدد الإجمالي للوفيات حتى الآن
21466، مشيرة إلى تعافي أكثر من 957 ألف مريض بكورونا.
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