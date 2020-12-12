استقرار أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت 12-12-2020





ومن خلال التقرير التالي نستعرض أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت 12-12-2020





سعر كيلو الطماطم 10 جنيهات سعر كيلو البصل 5 جنيهات سعر كيلو البطاطس 4 جنيهات سعر كيلو الفاصوليا 22 جنيها سعر كيلو الكوسة 7 جنيهات سعر كيلو الباذنجان 3 جنيهات سعر كيلو الخيار 10 جنيهات سعر كيلو الجزر 6 جنيهات





سعر الفاكهو اليوم السبت 12-12-2020



سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و8 جنيهات.

سعر كيلو سعر كيلو البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.

سعر كيلو سعر كيلو الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

سعر كيلو الرمان بين 3 و8 جنيهات.

سعر كيلو الجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

سعر كيلو الموز 10 جنيهات

سعر كيلو البلح 8 جنيهات

إستقرت أسعار الخضروات والفاكهو اليوم السبت 12-12-2020 ، حيث شهد الطماطم ارتفاع في سعرها بسبب تغير الأحوال الجوية خلال الأيام السابقة