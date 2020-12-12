استقرار أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت 12-12-2020
السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:27 ص
الفجر الإقتصادي
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إستقرت أسعار الخضروات والفاكهو اليوم السبت 12-12-2020 ، حيث شهد الطماطم ارتفاع في سعرها بسبب تغير الأحوال الجوية خلال الأيام السابقة
ومن خلال التقرير التالي نستعرض أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت 12-12-2020
سعر كيلو الطماطم 10 جنيهات
سعر كيلو البصل 5 جنيهات
سعر كيلو البطاطس 4 جنيهات
سعر كيلو الفاصوليا 22 جنيها
سعر كيلو الكوسة 7 جنيهات
سعر كيلو الباذنجان 3 جنيهات
سعر كيلو الخيار 10 جنيهات
سعر كيلو الجزر 6 جنيهات
سعر الفاكهو اليوم السبت 12-12-2020
سعر كيلوالبرتقال البلدي بين 3 و8 جنيهات.
سعر كيلوسعر كيلوالبرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.
سعر كيلوسعر كيلوالليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
سعر كيلوالرمان بين 3 و8 جنيهات.
سعر كيلو الجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.
سعر كيلو الموز 10 جنيهات
سعر كيلو البلح 8 جنيهات
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