استقرار أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت 12-12-2020

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:27 ص
اسعار الخضروات والفواكه
اسعار الخضروات والفواكه
الفجر الإقتصادي
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إستقرت أسعار الخضروات والفاكهو اليوم السبت 12-12-2020 ، حيث شهد الطماطم ارتفاع في سعرها بسبب تغير الأحوال الجوية خلال الأيام السابقة

ومن خلال التقرير التالي نستعرض أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت 12-12-2020

سعر كيلو الطماطم 10 جنيهات 
سعر كيلو البصل 5 جنيهات 
سعر كيلو البطاطس 4 جنيهات
سعر كيلو الفاصوليا 22 جنيها
سعر كيلو الكوسة 7 جنيهات
سعر كيلو الباذنجان 3 جنيهات
سعر كيلو الخيار 10 جنيهات
سعر كيلو الجزر 6 جنيهات

سعر الفاكهو اليوم السبت 12-12-2020

سعر كيلوالبرتقال البلدي بين 3 و8 جنيهات.

سعر كيلوسعر كيلوالبرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.

سعر كيلوسعر كيلوالليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

سعر كيلوالرمان بين 3 و8 جنيهات.

سعر كيلو الجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

سعر كيلو الموز 10 جنيهات

سعر كيلو البلح 8 جنيهات

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