إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تجيز الاستخدام الطارئ للقاح فايزر

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:25 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم السبت، أنها تجيز الاستخدام الطارئ للقاح فايزر، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، صوتت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، بالأغلبية، لصالح الاستخدام الطارئ للقاح فايزر المضاد لكورونا.

 

وفي وقت سابق، بلغت شركة "فايزر"، مسؤولين أمريكيين أنها لا تستطيع تأمين كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا، حتى أواخر يونيو المقبل.

 

 ويذكر أن لقاح فايزر وبيونتك، يستلزم متطلبات تخزين مرهقة حيث يجب حفظه في درجة حرارة تبلغ 70 درجة مئوية تحت الصفر وتدوم خمسة أيام فقط في المبرد العادي.

 

وقد  قالت وزارة الصحة البريطانية، إن اللقاح سيعطى أولا في 50 مستشفى وإن تذويب اللقاح وإعداده للاستخدام يستغرق بضع ساعات.

 

 وكانت بريطانيا، طلبت 40 مليون جرعة وهو ما يكفي لتطعيم 20 مليون نسمة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة.

 

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