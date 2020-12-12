تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة السيتي في الدوري الإنجليزي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:22 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أحمد عصام
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يلتقي فريق مانشستر يونايتد، اليوم السبت 12 ديسمبر مع منافسه مانشستر سيتي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام المباراة بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولةالإمارات العربية.

واستقر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، على التشكي الأساسي الذي سيخوض مباراته امام مانشستر سيتي، حيث تأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي:-

دي خيا - وان بيساكا - ليندلوف - ماجوير - لوك شاو - تيلليس - برونو فيرناندز - ماتيتش - فان دي بيك - ماركوس راشفورد - كافاني.

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