سر غضب الأهلي بعد تأجيل السوبر الإفريقي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
الاهلي
الاهلي
غدير أحمد
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سادت حالة من الغضب داخل جدران النادى الأهلى، عقب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل السوبر الإفريقي، أمام فريق نهضة بركان المغربي.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلى بطل دورى الأبطال ونهضة بركان الفائز بالكونفيدرالية الإفريقية يوم 10 ديسمبر الجاري ، إلا أن "كاف" قرر إقامتها خلال النصف الأول من العام المقبل بدون تحديد موعد نهائى على أن تقام في قطر.

ويخشى الأهلي من تحديد موعد غير مناسب للفريق خاصة أنه مرتبط بمواجهات قوية على المستويين المحلى والإفريقي بجانب مشاركته في كاس العالم للأندية المقرر في فبراير المقبل، وأبلغ الأهلى المسؤولين في الكاف باعتراضهم على تأجيل السوبر.

وبرر الكاف القرار برغبته في تنفيذا العقد الموقع مع قطر بإقامة السوبرهناك لثلاث نسخ بدءاً من 2018.

ولكن بالفعل أقيمت نسخة 2018 بين الرجاء المغربى والترجى التونسى هناك، ثم نسخة 2019 بين الزمالك والترجى وحسمها الفارس الأبيض، وستكون نسخة 2020 هي الأخيرة في قطر.



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