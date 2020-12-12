مستشار أوبئة يكشف عن الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح كورونا

قال الدكتور عادل البلبيسي، مستشار الأوبئة بشبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية، إنه يجب على كل العالم أن يتكاتف ويتعاون من أجل الحصول على اللقاح.





وأضاف "البلبيسي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن كمية اللقاحات محدودة حتى الآن، لافتًا إلى أنه لم يتم إجراء تجارب على الأطفال دون الـ16 عام، موضحًا أن الحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 16 عام لن يحصلوا على اللقاح، وأن المتعافين من كورونا ليسوا من الفئات الأولى باللقاح.





وتابع: "إذا تم تلقيح 70% من السكان بلقاح كورونا لن يكون هناك انتشارًا سريعًا للفيرس، ولكن ستظهر حالات مصابة ولكن لن تشكل وباءً".



