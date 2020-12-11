مخاوف عودة ارتفاع إصابات كورونا تدفع الأسهم الأوروبية للتراجع الجمعة
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:09 م
أحمد الشيخ
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تراجعت الأسهم الأوروبية الجمعة، لتنهي أسبوعاً محموماً على انخفاض بفعل مخاوف عودة وتيرة إصابات فيروس كورونا (كوفيد-19) للتصاعد وتأثيرها على النمو الاقتصادي، ومصير اتفاق التجارة المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8%، مواصلاً الخسائر، بعد توقعات اقتصادية سلبية لعام 2021 من البنك المركزي الأوروبي دفعته للنزول الخميس.
وكسر المؤشر سلسلة مكاسب استمرت 5 أسابيع، ليهبط واحداً بالمئة هذا الأسبوع، في ظل تعثر المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ما عزز احتمالات خروج بريطانيا من التكتل دون اتفاق.
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