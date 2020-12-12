وزيرة الصحة تطمئن المصريين على فاعلية لقاح "سينوفارم" (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر متاضمنة مع دولتي الصين والإمارات منذ ظهور جائحة كورونا، حيث تم إجراء التجارب معا على لقاح "سينوفارم".





وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن اللقاحات يتم إجازتها بعد انتهائها من التجارب السريرية بمراحلها الثلاث، منوهة بأن هناك جهات مختصة بمصر من قامت بدراسة كافة اللقاحات المطروحة وأيهم أفضل لمصر، وهيئة الدواء المصرية تعطي موافقة الطوارىء.





وأضافت أن لقاح "ٍينوفارم" حصل على الموافقة النهائية في الإمارات وليس موافقة الطوارىء فقط، منوهة بأنه تم تجربة اللقاح على 45 ألف شخص، وهى أحد هؤلاء الأشخاص، ولم تظهر أي مضاعفات غير متوقعة على الأشخاص.





في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 207 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104281 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 445 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 120147 حالة من ضمنهم 104281 حالة تم شفاؤها، و6854 حالة وفاة.



