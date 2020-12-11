الخطيب يكشف عن أصعب المراحل خلال رئاسته للنادي الأهلي

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن أصعب المراحل التي مرت عليه خلال توليه مهمة رئاسة مجلس النادي الأحمر.





وقال الخطيب في تصريحات عبر قناة الأهلي :"أصعب المراحل التي مرت علينا خلال الـ3 سنوات كانت بفعل فاعل فكان هناك بعض التجاوزات والمهاترات، وهذا الأمر جديدًا جدًا".





وأضاف :المهاترات والتجاوزات من البعض كانت من أصعب الأمور التي حدثت بالنسبة لنا، لكننا تعلمنا في النادي الأهلي أن نكون ضابطين للنفس والعمل تحت مبايء النادي الأحمر".





وتابع :"مجلس إدارة الأهلي مزيج من الخبرات والشباب ويتعرضوا لكمية هذه المهاترات كانت صعبة لكني الحمد لله كنت سعيد بها لأنها تكسبهم الخبرات".





وواصل :"طلبت من الزملاء في مجلس الإدارة بعدم الرد نهائيا على هذه التجاوزات وأكدت لهم على ضرورة العمل فقط".





وأردف :"في مجلس إدارة النادي الأهلي كل فرد منا مكلف بعمل معين، وأحيي زملائي على ما قدموه في الفترة الماضية.



