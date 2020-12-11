الخطيب يكشف عن أصعب المراحل خلال رئاسته للنادي الأهلي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:16 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن أصعب المراحل التي مرت عليه خلال توليه مهمة رئاسة مجلس النادي الأحمر.

وقال الخطيب في تصريحات عبر قناة الأهلي :"أصعب المراحل التي مرت علينا خلال الـ3 سنوات كانت بفعل فاعل فكان هناك بعض التجاوزات والمهاترات، وهذا الأمر جديدًا جدًا".

وأضاف :المهاترات والتجاوزات من البعض كانت من أصعب الأمور التي حدثت بالنسبة لنا، لكننا تعلمنا في النادي الأهلي أن نكون ضابطين للنفس والعمل تحت مبايء النادي الأحمر".

وتابع :"مجلس إدارة الأهلي مزيج من الخبرات والشباب ويتعرضوا لكمية هذه المهاترات كانت صعبة لكني الحمد لله كنت سعيد بها لأنها تكسبهم الخبرات".

وواصل :"طلبت من الزملاء في مجلس الإدارة بعدم الرد نهائيا على هذه التجاوزات وأكدت لهم على ضرورة العمل فقط".

وأردف :"في مجلس إدارة النادي الأهلي كل فرد منا مكلف بعمل معين، وأحيي زملائي على ما قدموه في الفترة الماضية.

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