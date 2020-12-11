غيابات بالجملة تضرب الزمالك قبل مواجهة المقاولون

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق المقررة لها مواجهة المقاولون العرب في الجولة الأولى من الدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء غدٍ السبت على استاد الكلية الحربية.

وقرر باتشيكو استبعاد كلا من: يوسف أوباما لعدم الجاهزية الفنية، ومحمد أشرف روقا للإصابة ، وإمام عاشور للإيقاف، وأسامة فيصل وحسام أشرف وأحمد عيد للمشاركة مع منتخب الشباب، وعبدلله جمعة للإصابة بفيروس كورونا، وعمر السعيد لعدم الجاهزية الفنية، ومحمد عبد الشافي للإصابة وأوناجم لعدم الجاهزية الفنية وتنفيذ برنامج تأهيلي.

وضمت قائمة المباراة كلاً من :

محمود جنش.. محمد أبو جبل.. محمد عواد في حراسة المرمى.

محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وحازم إمام وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي في خط الدفاع.

طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو وكريم بامبو وإسلام جابر في خط الوسط.

محمود عبدالرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وحميد أحداد ومصطفي فتحي ومصطفي محمد في خط الهجوم.

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المقاولون الزمالك الاصابه كورونا

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