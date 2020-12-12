وزير العدل: توفير سيارات متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري للجمهور (فيديو)

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:29 ص
داليا الحسين
Advertisements
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل إنه تم توفر سيارات متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري للجمهور.

وأضاف "مروان"، خلال لقائه مع مراسل برنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، ومذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم افتتاح عدد من مكاتب الشهر العقاري في أماكن غير تقليدية، مثل مكاتب البريد، وفي المولات التجارية، وسيارات متنقلة للتوثيق.

وأشار وزير العدل، إلى أنه يتم تطوير مقار الشهر العقاري مع تعيين عدد كبير من الموثقين مع وجود افتتاح العديد من المقرات خلال الفترة المقبلة.

وكشف عن الغرض من تطوير خدمات الشهر العقاري و هو وجود مكان لائق وخدمة لائق للمواطنين في هذه الأمكان، كما يجد القاضي والمحامي بيئة عمل مناسبة، ويقوم بتأدية واجبه تجاه المواطنين بكل سهولة، ما ينعكس على الأداء وعلى سرعة الإنجاز لتصب في النهاية في صالح المواطن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير العدل عمر مروان بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

موسيماني يدرس استعباد «المنحوس» من تشكيل الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة المقاصة الجديدة ممنوعة من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تغيير مفاجيء من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة كبرى في طريقها للأهلي بالشتاء والسومة خارج الحسابات

منذ أقل من ساعتين

رسالة مثيرة من أمير مرتضي منصور.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يُعاتب عصام الشوالي

منذ حوالي 4 ساعات

غيابات بالجملة تضرب الزمالك قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 3 ساعات

عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 8 ساعات

هيثم شعبان يُعلن تشكيل كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

منذ حوالي 8 ساعات

موعد ومكان إقامة نهائي السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ ساعتين و 30 دقيقة

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ حوالي 7 ساعات

مكافحة كورونا تكشف المدة المتوقعة للمناعة التي يوفرها لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"العدل" تفتتح بعض مكاتب الشهر والتوثيق بعد تطويرها إنشائيا وتقنيا

"العدل" تفتتح 12 مكتب توثيق جديد بالمحافطات تعمل بنظام الشباك الواحد

نظام إلكتروني جديد للشهر العقاري.. ووزير العدل يعد بحل المشاكل

مسئول بالشهر العقاري: نحرص على التطهير والتباعد بين المواطنين (فيديو)

رئيس الوزراء يتابع خطة الاستعانة بمكاتب البريد لتقديم خدمات التوثيق العقاري

وزير العدل: إلغاء العمل اليدوي بمكاتب الشهر العقاري (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

07:42 م

مكافحة كورونا تكشف المدة المتوقعة للمناعة التي يوفرها لقاح "سينوفارم"

09:49 م

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

09:06 م

صفقة كبرى في طريقها للأهلي بالشتاء والسومة خارج الحسابات

12:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر