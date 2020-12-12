وزير العدل: توفير سيارات متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري للجمهور (فيديو)

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل إنه تم توفر سيارات متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري للجمهور.





وأضاف "مروان"، خلال لقائه مع مراسل برنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، ومذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم افتتاح عدد من مكاتب الشهر العقاري في أماكن غير تقليدية، مثل مكاتب البريد، وفي المولات التجارية، وسيارات متنقلة للتوثيق.





وأشار وزير العدل، إلى أنه يتم تطوير مقار الشهر العقاري مع تعيين عدد كبير من الموثقين مع وجود افتتاح العديد من المقرات خلال الفترة المقبلة.



