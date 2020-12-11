سعر الدولار يصعد عالمياً مع ضعف شهية المخاطرة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:38 م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
وكالات
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ارتفع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ضعف شهية المخاطرة.

وتلقت الورقة الخضراء الدعم حيث أدت المخاوف بشأن تأجيل التحفيز المالي الأمريكي وسط زيادة في حالات كورونا، وزيادة احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وأظهرت بيانات اقتصادية أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بالكاد في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.1 بالمائة، مما يدعم الآراء القائلة بأن التضخم سيظل معتدلاً على المدى القريب حيث يقيد الوباء سوق العمل والطلب على الخدمات.

وكشفت بيانات أخرى عن ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 4:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنسبة 0.2 بالمائة إلى مستوى 1.2112 دولار، بينما هبط مقابل الين الياباني عند 103.91 ين بنحو 0.3 بالمائة.

في حين ارتفع الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.6 بالمائة إلى 1.3216 دولار، وصعد أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.5 بالمائة إلى 0.8904 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0,2 بالمائة إلى 90.97.

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