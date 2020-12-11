أسعار الذهب توسع مكاسبها عالمياً لنحو 13 دولاراً

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:20 م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
وكالات
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واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لنحو 13 دولارا ًخلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تزايد المخاوف السياسية والاقتصادية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تباطؤ نمو أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت ثقة المستهلكين الأمريكيين بعكس التقديرات.

وتلقت أسعار المعدن الأصفر الدعم مع استمرار هبوط الأسهم الأمريكية للجلسة الثالثة على التوالي.

فيما تزايدت مخاوف البريكست، بعد أن قال رئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون إن سيناريو البريكست بدون صفقة تجارية مرجح للغاية.

ولا يزال المستثمرون يترقبون تطورات طرح لقاح كورونا، وكذلك محادثات صفقة التحفيز المالي في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 3:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.7 بالمائة، أو ما يوازي 13.10 دولاراً ليصل إلى مستوى 1850 دولارا للأوقية.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة إلى مستوى 1845.28 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 90.90.

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