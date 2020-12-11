التأمينات الاجتماعية: استخراج كارت ميزة لأصحاب المعاشات بدلا من الطرق التقليدية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:30 م
كارت ميزة
كارت ميزة
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التأمينات الاجتماعية: استخراج كارت ميزة لأصحاب المعاشات بدلا من الطرق التقليدية

قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالإعلان عن استخراج كارت ميزة لأصحاب المعاشات يمكن من خلالها القيام بكافة عمليات الشراء أو سداد المصروفات المدرسية والمستحقات الحكومية، كما يمكن لأصحاب المعاشات الاستفادة من جميع الخدمات البنكية مثل الحصول على قروض شخصية أو شراء سيارة وغيرها من الخدمات.

وأشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الى تواجد مندوبين من البنوك داخل منافذ صرف المعاشات، وذلك من اجل عرض كارت ميزة على أصحاب المعاشات للاستفادة من العروض والخدمات البنكية، كما يقوم مندوبي البنوك بإعطاء كارت ميزة لأصحاب المعاشات وتنشيطها معا في ان واحد حتى يتم استخدامها وصرف المعاش المستحق في الشهر التالي.

ويذكر أن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض كان قد صرح ان هناك خطة تعكف الدولة على تنفيذها من أجل التيسير على أصحاب المعاشات وتوفير كافة السبل الأجل راحتهم وضمان سلامتهم وخاصة في ظل جائحة كورونا.

كما أوضح اللواء جمال عوض انه تم تقسيم صرف المعاشات الى ثلاثة شرائح، حيث تبلغ الشريحة الاولي 2.4 مليون من أصحاب المعاشات، وتم الصرف يومي 2،1 من الشهر، كما بلغت الشريحة الثانية نحو 2.4 مليون مواطن قاموا بصرف المعاش الخاص بهم يومي الخميس والأحد الموفق الثالث والسادس من شهر ديسمبر الجاري، بينما يصل عدد الشريحة الثالثة الى 1.7 مليون مواطن، وتم الصرف يومي الاثنين والثلاثاء 8،7 من شهر ديسمبر الحالي، وبذلك يصبح عدد القائمين بصرف المعاشات حوالي 6.5 مليون مواطن.

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن جميع ماكينات الصراف الالي ATM المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية متاحة لأصحاب المعاشات ممن يحملون بطاقات الصراف الالي اعتبارا من الأول من شهر ديسمبر.

هل يجب على جميع أصحاب المعاشات تغيير بطاقاتهم الى كارت ميزة الجديد؟

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي انه لا صحة لصدور أي قرار بخصوص صرف جميع المعاشات من خلال كارت ميزة فقط، وهو ما يؤكد أن كل الوسائل التقليدية لاتزال متاحة كالبطاقات القديمة وأيضا منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

هل سيتم استبدال بطاقة صرف المعاشات للعملاء الجدد أو بدل تالف أو فاقد بكارت ميزة؟

نعم، اكدت وزارة التضامن أن جميع العملاء الجدد والذين يرغبون في استخراج بطاقة بدل تالف أو فاقد، سيتم استبدالها بالكارت الذكي “ميزة”.

التأمينات الاجتماعية: استخراج كارت ميزة لأصحاب المعاشات بدلا من الطرق التقليدية

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