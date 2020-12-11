هزة أرضية تضرب مدينة 6 أكتوبر منذ قليل وبيان من البحوث الفلكية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:13 م
هزة أرضية
هزة أرضية
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هزة أرضية تضرب مدينة 6 أكتوبر منذ قليل وبيان من البحوث الفلكية

شهد مدينة السادس من أكتوبر هزة أرضية منذ قليل، وذلك وفق تصريحات القومي للبحوث الفلكية، وأشار رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، بأن شبكة الزلازل القومية رصدت الهزة الأرضية والتي بلغت قوتها 3.2 ريختر، وعلى بعد ١٩ كيلو متر من غرب مدينة 6 أكتوبر.

هزة أرضية تضرب مدينة 6 أكتوبر منذ قليل وبيان من البحوث الفلكية

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة الخامسة و48 دقيقة مساء  اليوم بتوقيت القاهرة، ولم يرد أي أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

ويذكر أنه في يوم 5 ديسمبر الماضر أكدت البحوث الفلكية على وقوع هزة أرضية وزلزال بلغت قوته 5.6 بمقياس ريختر، وأوضح القاضي أن محطات شبكة الزلازل المنتشرة في مصر سجلت الهزة الأرضية لحظة وقوعها، والتي وقعت في تمام الساعة الثانية و44 دقيقة عصر يوم البت 5 ديسمبر.

وأضاف القاضي أن عمق الزلزال كان ما بين 90 إلى 80 كيلو متر، وشعر به سكان القاهرة والجيزة ومدن الدلتا وبعض المدن المصرية الأخرى، وكان مركزه جنوب تركيا وعلى بعد 500 كيلو متر من شمال دمياط.

كما أشارن البحوث الفلكية في بيانها أن الهزة الأرضية التي وقعت اليوم شعر بها العديد من المواطنين ولكن لم يبلغها وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، كما جاءت تفاصيله كالتالي:
خط العرض 36.04 شمالاً.
خط الطول 31.79 شرقاً.
العمق 90 كم.
القوة 5.6 ريختر.

وتعمل شبكة الزلازل القومية التي تتبع البحوث الفلكية من خلال ما يقرب من 70 محطة منتشرة بجميع أنحاء مصر، ومع كثرة محطات الرصد التي تم اختيار أماكنها بدقة كبيرة، تساعد في تسهيل رصد أي زلزال، ومن المستحيل تقريباً أن تقع أي هزة أرضية مهما كانت قوتها ضعيفة ولا يتم رصدها.

هزة أرضية تضرب مدينة 6 أكتوبر منذ قليل وبيان من البحوث الفلكية

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